Українців без масок у громадських будівлях та транспорті штрафуватимуть на місці

Як передає Politeka.net, про це попередив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами штраф за відсутність масок буде 170 - 255 гривень, а протокол складатимуть відразу на місці.

Право накладати штраф мають працівники епідемічного контролю, Національної поліції та органів місцевого самоврядування.

Українці сприйняли таку новину неоднозначно. Багатьом така ідея здалася правильною, але не обійшлося і без критики рішення влади.

