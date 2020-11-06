Українців без масок у громадських будівлях та транспорті штрафуватимуть на місці
Як передає Politeka.net, про це попередив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За його словами штраф за відсутність масок буде 170 - 255 гривень, а протокол складатимуть відразу на місці.
Право накладати штраф мають працівники епідемічного контролю, Національної поліції та органів місцевого самоврядування.
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Українці сприйняли таку новину неоднозначно. Багатьом така ідея здалася правильною, але не обійшлося і без критики рішення влади.
Варто відзначити, що за останні дні кількість заражених "китайським" вірусів серед українців стрімко збільшується. Так, за 5-те листопада було підтверджено 9721 випадків.
Нагадаємо, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.
Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.
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