Мережа торгових центрів "Епіцентр" анонсувала 72-ух годинний робочий день у п'ятницю

Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці компанії.

Так, у суботу ТРЦ планують відкрити двері для своїх відвідувачів о 8:00, у неділю – о 9: 00. У вихідні дні кінець робочого дня запланований на 21: 30.

Глава МОЗ України Максим Степанов вже відреагував на таке рішення компанії.



"Хочете покуражитися, хочете робити фарс на здоров'я людей? Якщо хочете покуражитися - поїхали разом в реанімацію і робіть це перед людьми, які вмирають щодня ...перед медиками, які борються за життя людей", - заявив Міністр в ході щоденного брифінгу.

Степанов висловив упевненість, що Кабмін відреагує на відповідне рішення мережі торгових центрів.

Українці також не залишилися осторонь від рішення "Епіцентру" і залишили сотні обурених коментарів під постом:

"По-вашому, Це смішно, коли весь малий і середній бізнес залишився без доходу?", "Я ще не бачив, щоб над людьми настільки відверто знущалися і плювали прямо в обличчя, ще й сміючись при цьому", "країна, в якій так можна плювати на рішення виконавчої влади - приречена на поразку. А коли це роблять власники мережі магазинів, які самі перебувають у / при владі і є політиками-це взагалі не піддається якому-небудь поясненню", " це тролінг або вже так знахабніли?!", "Це за межею добра і зла. Чи святкуватимете банкрутства інших бізнесів? Чи планується акція з цього приводу? Абсолютно дебільний цинізм. Більше ніяких покупок в епіцентрі", - писали в мережі.