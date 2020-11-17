Стало відомо, що говорив про Донбас і Україну відомий режисер Роман Віктюк, який помер 17 листопада

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, Віктюк стверджував, що жителі Донбасу живуть "поза Богом". Він закликав їх побути в тиші, без насильства та пропаганди, щоб дійти до певних висновків.

"Хочу жителям Донбасу сказати тільки одне: ви живете поза Богом, ви Його не чуєте. На секунду вимкніть всі телеканали, закрийте очі і побудьте в тиші. Без зла, без насильства, без вбивства. У цій тиші, долучившись до Неба, може бути, у вашій душі щось станеться. Повинно статися, якщо ви українці. Якщо ви не громадяни України, навіть ця тиша вам не допоможе, тоді залиште Україну в спокої", - казав режисер.

Також відомий 84-річний режисер Роман Віктюк не раз висловлювався про ситуацію в Україні загалом, в тому числі і про Революцію гідності.

Він розповідав, що активісти Майдану закликали його "не зрадити". Також, за словами режисера, він на власні очі бачив, як на Майдані загинув син одного з учасників Революції.

"Хлопці кидалися до мене і говорили: "Не зрадьте нас!". А я відповідав, що я не можу зрадити. Вони дивилися на мене такими очима... Їхні погляди завжди зі мною... Я бачив, що батько привів сина на Майдан і відправив рятувати людей. А син загинув. І батько свою жертву не оплакував, а стояв і дякував за те, що в ньому є вогонь відданості батьківщині", - ділився режисер.

Як відомо, легендарний режисер Роман Віктюк народився в Україні - у Львові, де його і поховають. Напередодні смерті він заразився коронавірусом.

Нагадаємо, Віктюк закликав жителів Донбасу замислитися, де їхня батьківщина.

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