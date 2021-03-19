Економічну кризу і рецесію, які виникли в результаті пандемії коронавірусу, не можна порівнювати з Великою Депресією в Сполучених Штатах Америки в 1930-их роках.

Про це сказав українсько-американський бізнесмен та експерт у сфері криптовалют Марк Гінзбург в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".

"Сьогодні за коронавірусом, за пандемією, ховаються значно більш серйозні явища, а саме глибока економічна криза. Фінансова, економічна, серйозна рецесія. Часто порівнюють її з Великою депресією. Це порівняння абсолютно некоректне - за часів Великої депресії економіка і фінанси були побудовані абсолютно на іншому принципі. Тоді існував золотий стандарт, тоді можна було просто взяти і безконтрольно надрукувати трильйон доларів", - сказав Марк Гінзбург.

Він зазначив, що в розпал Великої депресії президент Франклін Рузвельт видав указ, яким у населення і в організацій конфісковували фізичне золото. Таким чином, все золото в злитках, монетах і прикрасах було вилучено, а на золото встановили фіксовану ціну. Ті, хто відмовлялися віддавати золото, могли сісти до в'язниці на 10 років або заплатити штраф в десять тисяч доларів. В результаті, з часом долар був відв'язаний від золотого стандарту.

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