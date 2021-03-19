Україно-американський бізнесмен Марк Гінзбург у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи варто зберігати заощадження в доларах.
«Немає альтернативних джерел як мінімум для того, щоб зафіксувати свої заощадження і позбавити їх від якихось конкретних потенційних ризиків. Ми сьогодні живемо в світі, в якому є якісь реальні активи і є паперові гроші. Володіння реальними активами – це витрати на утримання. Тому що якщо взяти ту ж нерухомість... Якщо ще 5-7 років тому комунальні платежі були щось таке, якщо не віртуальне, то у всякому разі малозначне, то сьогодні вони у багатьох людей до 30% їхньої зарплати. Те ж саме відбувається, мабуть, з будь-якими активами», - говорить експерт.
Він прогнозує, що вартість активів буде знижуватися.
«Коли ці витрати на утримання активів кориговані з ростом вартості активів – це одне, але коли сьогодні немає абсолютно жодної впевненості в тому, що якісь реальні активи будуть рости в ціні... Ба більше, є досить обґрунтовані побоювання і підозри щодо того, що вартість активів буде знижуватися. Як нерухомості, так і цілої низки інших активів. У цьому плані, звичайно, нести витрати на їх утримання – це дуже проблематично», - розповів Гінзбург.
Бізнесмен підкреслює, що більшість наших громадян живуть від зарплати до зарплати, а подушка їхньої фінансової безпеки – 3-4 місяці
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«У цій ситуації купувати активи, які вимагають певних витрат на їх утримання, зберігання та експлуатацію, дуже небажано. Тоді що? Зберігати в самих грошових одиницях. І в цьому плані, звичайно, напевно, долар є більш захищений від інфляційних та інших процесів інструмент, ніж, наприклад, та ж гривня. І більш того, ніж національні валюти більшості держав», - резюмував експерт.
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