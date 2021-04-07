Пандемія викликала значний спад в економіці і забрала життя близько 40 тисяч українців. 5 квітня влада ввела в Києві локдаун, який триватиме до середини місяця.
Інфекціоніст Вадим Арістов в програмі Юрія Романенка «Романенко. Беседы» розповів про масштаб збитків бізнесу через коронавірус і про те, коли Україна зможе почати виходити з поточної епідеміологічної ситуації.
«Швидше за все, в Україні, з тим рівнем державних інститутів, це буде на 1-2 роки пізніше, ніж у світі. Швидше за все, у цивілізованому світі в наступному році ситуація піде на спад до мінімальних цифр, а ось у нас треба очікувати, що це буде до 2023 року. Якщо, звичайно, не почнеться якийсь контр рух, в даному випадку якщо Зеленський не виб'є той «дедлок», який сформувався після Супрун», - зазначив Арістов.
На думку інфекціоніста, пандемія дуже сильно вдарила по бізнесу як сфері. За 3 роки, в яких ще очікуються карантинні обмеження та локдауни, бізнес може втратити кращі робочі кадри і весь потенціал в цілому.
«Вони будуть ще 3 роки втрачати кращих своїх людей, від яких залежить крива розвитку, ринки і купівельна спроможність. Це чисто, тому що немає інституту, і скинутися на такий державний інститут, щоб його запустити, у них в розумінні немає», - підкреслив експерт.
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За словами гостя програми, великі бізнеси могли б об'єднатися і створити альтернативну інституцію для боротьби з коронавірусом, але, на жаль, власників великих компаній дана пропозиція не цікавить.
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