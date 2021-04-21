Ми живемо у вік віртуальної реальності. Але чого вона приносить більше - користі чи шкоди?

Свою думку з цього приводу в програмі «БДСМ» висловлює правозахисник, громадський діяч, виконавчий директор Антирейдерського союзу підприємців України, засновник громадянської мережі «СВОЇ» Андрій Семидідько.

«Кожен з нас завжди намагається довести, що він крутіший. Як відомо, де два українці, там три гетьмани. Наші гріхи - це гординя і відсутність бажання домовлятися. Ми повинні спілкуватися між собою, створювати спільні фонди. Адже ми отримали свою свідомість саме шляхом того, що ми - громадські тварини», - вважає Семидідько.

На його думку, ми отримуємо величезний спектр інформації в безпосередньому спілкуванні, а не в цифровий реальності. Потрібно, вважає гість програми, звільнитися від неї. Потрібно, щоб відбулося як у фільмах: щось зламалося, віртуальна реальність зникла, і люди вийшли на вулиці.

«Люди були вільні, коли телефони були прив'язані. Потрібно повернутися до живого спілкування. Сам я недавно вирішив хоча б годину-дві в день безпосередньо спілкуватися з людьми», - розповідає гість програми.

Раніше Politeka повідомляла про можливу роль Андрія Семидідька в конфлікті навколо ЖК «Чайка».

Також йшлося про його співпрацю з забудовником Олексієм Кулагіним.