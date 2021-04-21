Мы живём в век виртуальной реальности. Но чего она приносит больше – пользы или вреда?
Своё мнение по этому поводу в программе «БДСМ» высказывает правозащитник, общественный деятель, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины, основатель гражданской сети «СВОЇ» Андрей Семидидько.
«Каждый из нас всегда старается доказать, что он круче. Как известно, где два украинца, там три гетмана. Наши грехи – это гордыня и отсутствие желания договариваться. Мы должны общаться между собой, создавать совместные фонды. Ведь мы получили своё сознание именно за счёт того, что мы – общественные животные», - считает Семидидько.
По его мнению, мы получаем огромный спектр информации в непосредственном общении, а не в цифровой реальности. Нужно, полагает гость программы, освободиться от неё. Нужно, чтобы произошло как в фильмах: что-то сломалось, виртуальная реальность исчезла, и люди вышли на улицы.
«Люди были свободны, когда телефоны были привязаны. Нужно вернуться к живому общению. Сам я недавно решил хотя бы час-два в день непосредственно общаться с людьми», - рассказывает гость программы.
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