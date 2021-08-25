На 25 серпня в Україні оголосили штормове попередження, оскільки синоптики очікують сильної грози.

Про це передавати у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«25 серпня вдень у північних, Вінницькій,Черкаській та Полтавській областях грози. Рівень небезпеки жовтий", - сказано в повідомленні.

За даними Держслужби, в Луганській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Полтавській областях очікується переважання надзвичайного рівня пожежної небезпеки. У Києві вдень температура втримається в межах від 20 до 22 градусів. Синоптики очікують у столиці дощів з грозами.

У Львові буде хмарна погода, але з проясненнями, вдень температура сягне 18 градусів.

У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вдень до 18 градусів.

У Рівному прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вдень до 17 градусів.

У Тернополі вдень буде 17 градусів, невелика хмарність і дощ.

У Хмельницькому похмуро, суцільна хмарність, вдень градусник втримається на 18 градусах.

В Івано-Франківську буде похмуро із суцільною хмарністю, вдень до 18 градусів і дощ.

У Чернівцях похмуро із суцільною хмарністю, вдень до 18 градусів, злива.

У Вінниці буде від 11 до 18 градусів, похмуро і суцільна хмарність.

У Житомирі буде до 19 градусів, невелика хмарність.

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