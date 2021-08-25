На 25 августа в Украине объявили штормовое предупреждение, поскольку синоптики ожидают сильной грозы.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«25 августа днем ​​в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях грозы. Уровень опасности желтый», - сказано в сообщении.

По данным Госслужбы, в Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Полтавской областях ожидается преобладание чрезвычайного уровня пожарной опасности. В Киеве днем температура удержится в пределах от 20 до 22 градусов. Синоптики ожидают в столице дождей с грозами.

Во Львове будет облачная погода, но с прояснениями, днем температура достигнет 18 градусов.

В Луцке будет облачно с прояснениями, днем до 18 градусов.

В Ровно прогнозируют облачную погодю с прояснениями, днем до 17 градусов.

В Тернополе днем будет 17 градусов, небольшая облачность и дождь.

В Хмельницком пасмурно, сплошная облачность, днем градусник удержится на 18 градусах.

В Ивано-Франковске будет пасмурно со сплошной облачностью, днем до 18 градусов и дождь.

В Черновцах пасмурно со сплошной облачностью, днем до 18 градусов, ливень.

В Виннице будет от 11 до 18 градусов, пасмурно и сплошная облачность.

В Житомире будет до 19 градусов, небольшая облачность.

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