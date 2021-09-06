Локдаун в Україні буде введений, і уникнути цього не вдасться

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

При цьому, "червоний" рівень карантину, а разом з ним і можливий локдаун, буде не раніше листопада. А ось посилення карантину, відповідного "жовтій зоні" варто чекати вже дуже скоро.

"Найближчим часом Україна вийде з "зеленої" зони. Ми будемо змушені ввести "жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - сказав Кузін.

Обмеження "жовтої" зони адаптивного карантину передбачають:

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. метрів,

проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв.м. площі будівлі або території.

При цьому час роботи закладів не обмежується.

Також головний санітарний лікар підкреслив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

"Наприклад, не буде регулюватися кількість людей на 1 кв. М, якщо ми говоримо про функціонування спортивних залів. Такі норми будуть діяти для вакцинованих як для обслуговуючого персоналу, так і до людей які відвідують той чи інший заклад", - зазначив Кузин.

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