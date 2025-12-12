Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що, незважаючи на нетерпіння Трампа, є прогрес у пунктах щодо мирної угоди – гарантії від США і збільшення чисельності ЗСУ, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп втомився від слів, від обговорень і чекає дій, він розчарований і росією, і Україною, тобто вона не звинуватила конкретно Україну, як це часто останнім часом робить президент США. Однак, продовжує він, Трамп пізніше знову дорікнув Зеленському, що одному йому не подобається запропонована угода.

«От цікаво, а якби принесли будь-кому угоду, коли ти жертва агресії, яка майже четвертий рік повномасштабно бореться, і тобі кажуть: «Прийми повністю умови свого ворога, підпиши дуже швидко». Це може подобатися? Ні. Саме тому іде зараз боротьба за кращі пункти та позиції у фінальному тексті документу», – коментує Олександр Мусієнко.

Зокрема, зазначає експерт, Зеленський повідомив, що тепер у документі йдеться про обмеження чисельності ЗСУ до 800 тисяч, і це погоджено з військовими. Також, додає він, важливо, що Трамп не заперечив, коли репортер запитав про зобов’язання США взяти участь у миротворчій місії після укладення мирної угоди щодо авіапідтримки, розвідданих тощо. Трамп, підкреслює експерт, відповів ствердно, що США допоможуть із питанням безпеки, тому що це необхідний фактор для досягнення угоди.

«А це вже важливо. Це справді означає, що все ж таки ми рухаємося до того, щоби зафіксувати гарантії безпеки. Про це, до речі, заявляв президент Зеленський, що буде ще окрема угода зі Сполученими Штатами і, я так розумію, з європейськими країнами про гарантії безпеки. Поки що з того, що повідомляють медіа, там, на жаль, немає конкретики. От що насторожує. Є більш розлогі формулювання про те, що має бути потужна військова відповідь у разі повторення російської агресії і застосування санкцій. Але санкції – це так собі. Ми розуміємо, що санкції не зупинили путіна від вторгнення у 2022 році», – стверджує Олександр Мусієнко.

