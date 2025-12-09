Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що зараз на Заході борються два підходи: США вимагають від України поступок, а Єврокомісія закликає до активнішої підтримки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, зараз на Заході боряться два підходи наших партнерів до того, як закінчити війну, зокрема США схиляють Україну до мирного плану і територіальних поступок замість того, аби тиснути на росію припинити терор. Трамп зокрема, розповідає він, заявив, що хоче зупинити загибель людей з гуманітарних причин, але з цих же гуманітарних причин треба дати Україні можливість захиститися.

«Крім того, зараз ми бачимо, що є інший табір, є інші підходи, які фактично відображає Європейська комісія. От Європейська комісія активно говорить про те, що Європі треба консолідуватися, треба активніше підтримувати Україну, треба стягнути на користь України російські заморожені активи», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Перед Україною, констатує експерт, гостро стоїть питання фінансування, президент і міністр оборони вже заявляли, що на наступний рік, який не за горами, нам потрібно ще 60 млрд. До того ж, додає він, невирішена ситуація з фінансуванням накладає свій відбиток і на позиції України за столом переговорів, путін же бачить це і розуміє, що може далі тиснути, аби вибити для себе кращі умови.

«До речі, як виявляється, у Європі теж є різні приклади. Тому що уряд Нідерландів, який іде після виборів і після майбутньої зміни їхнього Кабінету Міністрів, може виділити 700 млн євро на підтримку України, а інші країни, наприклад, Італія і не тільки вагаються і задумуються над тим, чи фінансувати закупівлю американської зброї для потреб України. Ось це приклади. Європа на сьогодні не є однорідною. Вона різна, є різні підходи», – пояснює Олександр Мусієнко.

