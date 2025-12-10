Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що із США і раніше надходили сигнали про необхідність провести вибори, але Трамп почав підважувати наявність у нас демократії, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, Трамп заявив, що настав час провести вибори в Україні, і звинуватив нас, що ми використовуємо війну, щоб не проводити їх. Однак, констатує він, в умовах війни провести вибори фізично неможливо, для цього мають бути відповідні умови.

«Але він не каже, що Зеленський не має балотуватись. Тут він, до речі, не втручається у виборчий процес щодо того, хто має балотуватися, але він говорить про самі вибори, він каже, що Зеленський виграв би. Спростовується версія, що у Трампа особисте несприйняття Зеленського і в цьому всі проблеми. Тут уже не зовсім так. І, до речі, якби за певних умов безпеки і законодавчої відповідності вибори відбулись і Зеленський би виграв, це підтвердило б тільки легітимність і посилило б наші позиції», – коментує Олександр Мусієнко.

Однак, підкреслює експерт, тривожніша навіть інша заява Трампа – про те, що ситуація в Україні зараз доходить до того, що це вже не демократія. Звісно, констатує він, Україна – не Венесуела, президента якої США готуються оголосити нелегітимним, але закладається наратив і є ризики, що у майбутньому Трамп може називати і українську владу нелегітимною. Як пояснює експерт, це тиск на Україну, щоб ми погодились на мирний план США, і цей тиск буде продовжуватися.

«І тут варто зазначити, що у питанні проведення виборів сигнали від США надходили і раніше, але у цьому повідомленні Трампа є тривожні слова, що це вже не демократія. Це додатковий елемент тиску, який може створити у майбутньому сумніви легітимності президента України. Це загрозливо для всієї держави», – підсумовує Олександр Мусієнко.

