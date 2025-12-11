Ідеолог Олесь Доній заявив, що провести вибори під час війни можна, головне – безпека і справедливість, а технічні можливості для цього є, наприклад, навіть електронне голосування, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

«Потрібно було проводити і президентські, і місцеві вибори. І я розповідав, що для цього потрібно було насправді вносити зміни до виборчого законодавства. Я почав говорити про вибори 3 роки тому, але ж я не просто говорив, що вибори повинні бути за будь-яку ціну. Ні, в обов'язковому порядку держава повинна гарантувати дві речі – безпеку і справедливість», – підкреслює Олесь Доній.

Тобто, пояснює він, люди не повинні відчувати себе у небезпеці, коли йдуть на виборчі дільниці, а справедливість – це забезпечення можливості проголосувати для кількох мільйонів українців, які виїхали закордон, а також для сотень тисяч бійців ЗСУ, які зараз на прифронтовій смузі чи на передку.

«Тому я говорив про конкретні зміни до виборчого законодавства, які потрібно було розробляти і вносити у 2022-2023 роках, щоб мати можливість провести вибори. І це конкретні дуже зміни про збільшення терміну голосування від одного дня до місяця або хоча би двох тижнів для того, щоби не було скупчення на виборчих дільницях і було можливість проводити ротації фронтовикам. І множинність видів голосування. Тобто, окрім очного голосування на виборчих дільницях, ті, хто не хочуть, хто бояться, мають мати можливість електронного голосування, голосування поштою. Тобто це технологічні речі, які б уможливили голосування емігрантам і фронтовикам», – пояснює Олесь Доній.

Окрім того, додає він, можна було би домовитися з іншими державами, щоби відкрити додаткові виборчі дільниці в органах місцевого самоврядування. Тобто, констатує експерт, усі технології та можливості насправді відпрацьовані, наприклад, поштою десятиліттями голосують у США та Туреччині.

Як повідомляла Politeka, Сопілко розповіла, що війна зруйнувала гендерні стереотипи, адже жінки воюють і освоюють чоловічі професії.

Також Politeka писала про те, що Толстов оцінив, чи зміниться позиція Трампа щодо України, якщо переможуть демократи.