В Україні на 7 вересня синоптики прогнозують температуру від 16 до 20 градусів тепла, а також незначну хмарність.
Про це повідомляє Politeka.
За прогнозами синоптиків, у вівторок буде прохолодно, проте відбудеться потепління на пару градусів. Опадів не прогнозують, а ось єдиним винятком для хмарності стане південь України з сонячним і ясним небом.
У Києві прогнозують до 17 градусів тепла і хмарне небо з проясненнями.
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У Львові температура прогріється до 20 градусів, а небо продемонструє невелику хмарність.
У Луцьку очікується до 20 градусів.
У Рівному градусники покажуть + 20.
У Тернополі очікується +19.
У Хмельницькому також прогнозують + 19.
В Івано-Франківську температура підніметься до +21.
У Чернівцях потеплішає до + 20.
У Вінниці буде +18.
У Житомирі градусник також вкаже на +18.
У Черкасах на градус менше- + 17.
У Кропивницькому потеплішає до 18 градусів.
У Полтаві прогнозують + 17.
В Одесі температура втримається в межах +18.
У Херсоні буде безхмарно, ясно і до +20.
У Миколаєві-ясно і до + 21.
У Запоріжжі-практично безхмарно і +18.
У суми прийде суцільна хмарність при +16 на градуснику.
У Харкові при невеликій хмарності потеплішає до + 17.
У Дніпро Сонце прогріє простір до +18.
У Сімферополі прогнозують + 17.
У Краматорську- + 18.
У Сєвєродонецьку - також +18.
Нагадаємо, що після різкого похолодання в Одесу повернеться літо
Як повідомляла Politeka, в Україну увірвуться заморозки, але деяким областям пощастить
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