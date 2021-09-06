Практично по всій країні очікується трохи хмарна погода.

В Україні на 7 вересня синоптики прогнозують температуру від 16 до 20 градусів тепла, а також незначну хмарність.

Про це повідомляє Politeka.

За прогнозами синоптиків, у вівторок буде прохолодно, проте відбудеться потепління на пару градусів. Опадів не прогнозують, а ось єдиним винятком для хмарності стане південь України з сонячним і ясним небом.

У Києві прогнозують до 17 градусів тепла і хмарне небо з проясненнями.

У Львові температура прогріється до 20 градусів, а небо продемонструє невелику хмарність.

У Луцьку очікується до 20 градусів.

У Рівному градусники покажуть + 20.

У Тернополі очікується +19.

У Хмельницькому також прогнозують + 19.

В Івано-Франківську температура підніметься до +21.

У Чернівцях потеплішає до + 20.

У Вінниці буде +18.

У Житомирі градусник також вкаже на +18.

У Черкасах на градус менше- + 17.

У Кропивницькому потеплішає до 18 градусів.

У Полтаві прогнозують + 17.

В Одесі температура втримається в межах +18.

У Херсоні буде безхмарно, ясно і до +20.

У Миколаєві-ясно і до + 21.

У Запоріжжі-практично безхмарно і +18.

У суми прийде суцільна хмарність при +16 на градуснику.

У Харкові при невеликій хмарності потеплішає до + 17.

У Дніпро Сонце прогріє простір до +18.

У Сімферополі прогнозують + 17.

У Краматорську- + 18.

У Сєвєродонецьку - також +18.

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