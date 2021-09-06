В Украине на 7 сентября синоптики прогнозируют температуру от 16 до 20 градусов тепла, а также незначительную облачность.
Об этом сообщает Politeka.
По прогнозам синоптиков, во вторник будет прохладно, однако произойдет потепление на пару градусов. Осадков не прогнозируют, а вот единственным исключением для облачности станет юг Украины с солнечным и ясным небом.
В Киеве прогнозируют до 17 градусов тепла и облачное небо с прояснениями.
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Во Львове температура прогреется до 20 градусов, а небо продемонстрирует небольшую облачность.
В Луцке ожидается до 20 градусов.
В Ровно градусники покажут +20.
В Тернополе ожидается +19.
В Хмельницком также прогнозируют +19.
В Ивано-Франковске температура поднимется до +21.
В Черновцах потеплеет до +20.
В Виннице будет +18.
В Житомире градусник также укажет на +18.
В Черкассах на градус меньше – +17.
В Кропивницком потеплеет до 18 градусов.
В Полтаве прогнозируют +17.
В Одессе температура удержится в пределах +18.
В Херсоне будет безоблачно, ясно и до +20.
В Николаеве – ясно и до +21.
В Запорожье – практически безоблачно и +18.
В Сумы придет сплошная облачность при +16 на градуснике.
В Харькове при небольшой облачности потеплеет до +17.
В Днепр солнце прогреет пространство до +18.
В Симферополе прогнозируют +17.
В Краматорске – +18.
В Северодонецке – также +18.
Напомним, что после резкого похолодания в Одессу вернется лето
Как сообщала Politeka, в Украину ворвутся заморозки, но некоторым областям повезет
Также Politeka писала, что температура стремительно упадет