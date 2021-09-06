Практически по всей стране ожидается немного облачная погода.

В Украине на 7 сентября синоптики прогнозируют температуру от 16 до 20 градусов тепла, а также незначительную облачность.

Об этом сообщает Politeka.

По прогнозам синоптиков, во вторник будет прохладно, однако произойдет потепление на пару градусов. Осадков не прогнозируют, а вот единственным исключением для облачности станет юг Украины с солнечным и ясным небом.

В Киеве прогнозируют до 17 градусов тепла и облачное небо с прояснениями.

Во Львове температура прогреется до 20 градусов, а небо продемонстрирует небольшую облачность.

В Луцке ожидается до 20 градусов.

В Ровно градусники покажут +20.

В Тернополе ожидается +19.

В Хмельницком также прогнозируют +19.

В Ивано-Франковске температура поднимется до +21.

В Черновцах потеплеет до +20.

В Виннице будет +18.

В Житомире градусник также укажет на +18.

В Черкассах на градус меньше – +17.

В Кропивницком потеплеет до 18 градусов.

В Полтаве прогнозируют +17.

В Одессе температура удержится в пределах +18.

В Херсоне будет безоблачно, ясно и до +20.

В Николаеве – ясно и до +21.

В Запорожье – практически безоблачно и +18.

В Сумы придет сплошная облачность при +16 на градуснике.

В Харькове при небольшой облачности потеплеет до +17.

В Днепр солнце прогреет пространство до +18.

В Симферополе прогнозируют +17.

В Краматорске – +18.

В Северодонецке – также +18.

Напомним, что после резкого похолодания в Одессу вернется лето

Как сообщала Politeka, в Украину ворвутся заморозки, но некоторым областям повезет

Также Politeka писала, что температура стремительно упадет