Засновник музичного агентства Євгеній Кривін в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком розповів, як він розвиває культуру в Україні, і що потрібно робити, щоб міняти ноосферу.

"У цьому сезоні ми під 100 концертів зробили. У цьому сезоні літньому. Це дуже багато. Не знаю, хто ще робив так. Якщо ми візьмемо, що це джаз, класика і трошки року. І лекції якісь. Кажуть, що класична музика не потрібна, або джазова музика — але ми ж робимо 100 концертів. Віртуози Києва раніше робили, коли ще не було цього ковіда всього, ми робили 6-8 концертів на місяць оркестру незалежного", - сказав Євген Кривін.

Він зазначив, що в Європі на класичну музику в основному приходять пенсіонери, тоді як в Україні її слухає молодь.

"Якщо цього літа, то 400 (людей відвідувало концерти, - ред.). Раніше, в доковідні часи, то це 600 людей на концерті. У філармонії, там зараз 400 глядачів. До мене приходив диригент Яблонський Дмитро, він коли перший раз прийшов на концерти до нас, там було 400. Він зайшов і бачить повний зал молоді", - додав Кривін.

За його словами, в державних установах набирається багато персоналу, і в результаті 500 людей займається продажем тих же 400 квитків, які продає він з командою в 5 осіб.

"Мистецтво — це те, що повинно змінювати людину. А якщо воно не змінює людину, то це не мистецтво, а шпалери, умовно... У них нові думки народжуються. Вони ростуть над собою, якість людей змінюється. Зростає якість людей. І ти вже якісно міняєш ноосферу. Суспільство міняєш. Ось, створювати такі штуки. Академії потрібні мистецтва. Де будуть люди самі створювати. Продюсери, які вчаться бути продюсерами. Музиканти. Вони беруть музикантів з академії. Беруть з академії операторів. Вони все разом це роблять. Потрібно зробити таке, Гуляйполе, в культурному плані. Прибрати податки взагалі з культури", - підкреслив Євген Кривін.

Як повідомляла Politeka , Толкачов зазначив, що держава через підняття рівня культури може посередньо впливати на якість соціальних взаємин .