Основатель концертного агентства Евгений Крывин в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, как он развивает культуру в Украине, и что нужно, чтобы менять ноосферу.

“В этом сезоне мы под 100 концертов сделали. В этом сезоне летнем. Это очень много. Не знаю, кто еще делал так. Если мы возьмем, что это джаз, классика и немножко рока. И лекции какие-то. Говорят, что классическая музыка не нужна, или джазовая музыка — но мы же делаем 100 концертов. Виртуозы Киева раньше делали, когда еще не было этого ковида всего, мы делали 6-8 концертов в месяц оркестра независимого”, - сказал Евгений Крывин.

Он отметил, что в Европе на классическую музыку в основном приходят пенсионеры, тогда как в Украине ее слушает молодежь.

“Если этим летом, то 400 (людей посещало концерты, - ред.). Раньше, в доковидные времена, то это 600 человек на концерте. В филармонии, там сейчас 400 зрителей. Ко мне приходил дирижер Яблонский Дмитрий, он когда первый раз пришел на концерты к нам, там было 400. Он зашел и видит полный зал молодежи”, - добавил Крывин.

По его словам, в государственных учреждениях набирается много персонала, и в результате 500 человек занимается продажей тех же 400 билетов, какие продает он с командой в 5 человек.

“Искусство — это то, что должно менять человека. А если оно не меняет человека, то это не искусство, а обои, условно… У них новые мысли рождаются. Они растут над собой, качество людей меняется. Растет качество людей. И ты уже качественно меняешь ноосферу. Общество меняешь. Вот, создавать такие штуки. Академии нужны искусства. Где будут люди сами создавать. Продюсеры, которые учатся быть продюсерами. Музыканты. Они берут музыкантов из академии. Берут из академии операторов. Они все вместе это делают. Нужно сделать такое, Гуляйполе, в культурном плане. Убрать налоги вообще с культуры”, - подчеркнул Евгений Крывин.

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