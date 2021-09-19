Українцям пообіцяли низку компенсаційних виплат, правда, з наступного року

У Пенсійному фонді України розкрили деталі постанови Кабміну від 15 вересня 2021 року про додатковий соцзахист окремих категорій громадян. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Фейсбук-сторінку ПФУ.

Зокрема, документом передбачена щомісячна компенсація з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років у розмірі до 300 гривень. Починаючи з 2023 року ця виплата буде індексуватися.

Також позначені додаткові гарантії для осіб, старше 70 років, розмір пенсії яких не перевищує 3 тисяч гривень. Тим, у кого страховий стаж не менше 35 років (у чоловіків) і 30 років (у жінок) гарантовані доплати до 3000 гривень. Якщо напрацювання менше - то доплати будуть пропорційно наявному страховому стажу.

Крім того, з 1 грудня 2022 року пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років і які отримують "трудову" пенсію в розмірі до 2500 гривень і не працюють, обіцяють наступні доплати:

якщо страховий стаж не менше 35/30 років, то доплачувати будуть до 2500 гривень;

якщо напрацювання менше необхідного терміну, то розмір доплати буде пропорційною наявному стажу.

Українці бурхливо обговорюють у Мережі ці нововведення:

"Хоч би не смішили. Зараз пенсія повинна починатися від 10000 грн., а зарплата від 20000"

"З 1 жовтня наступного року у пенсіонерів з 30-річним стажем пенсія і так не буде вже нижче 3000 гривень, тому що вона щорічно індексується і зростає - так що нічого і не зміниться, це якась тупість Кабінету міністрів і Пенсійного фонду"

"Скоро вибори, а це прихований підкуп пенсіонерів, яким все одно хто буде при владі".

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