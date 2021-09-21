Тепла погода порадує українців
Про це розповів синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала, передає "Обозреватель".
Погода буде хмарна і волога, з невеликими дощами, так як циклон буде продовжувати впливати на територію України.
Потепління повернеться наприкінці цього тижня, ближче до вихідних. Температура повітря прогріється до + 14... + 16 градусів.
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"З початком наступного тижня можливі ще більш високі температурні показники, до нас знову надійде тепліша повітряна маса. Тому можна сказати, що тепла погода ще попереду", - каже синоптик.
Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні в жовтні очікується з різкими стрибками температури, сильними дощами, градом, заморозками і навіть першим снігом.
Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що до кінця першої декади жовтня потеплішає, а середина Місяця принесе вересневі температури - близько +20 тепла, сухо, сонячно. Найтеплішим стане свято Покрови, 14 жовтня.
Перші нічні морози мають настати в Україні наприкінці жовтня: налетять холодні дощі і будуть нічні заморозки. Після 25 жовтня прийде "глибока" осінь з серйозними, але короткочасними морозами - дві-три ночі може бути до -7 градусів.
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