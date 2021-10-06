Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський розповів про свою національну самоідентифікацію.

Варто нагадати – Мілевський, який нещодавно завершив кар'єру, народився саме в Білорусі.

Своїми думками він поділився в ефірі Youtube-каналу Ходять чутки (щоб подивитися його доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що в Мінську його мало, хто дізнається. Та й самі люди спортсменами практично не цікавляться. У місті дуже спокійно і тихо.

"Мене в Мінську взагалі мало хто впізнає. Мені це подобається, можу поїхати на метро, автобусі – ніхто не буде підходити фотографуватися. Мінськ – місто специфічне. Там спортсменів взагалі не знають. Не знаю чому – може, не захоплюються. Там дуже спокійно", – зазначив він.

Мілевський пояснив, що в Києві зовсім по-іншому - тут нескінченні пробки, суєта, час біжить. Начебто тільки одну справу зробив, а минуло вже півдня.

"Я відчуваю себе швидше білорусом. Я народився в Мінську. Але Київ і Мінськ - два моїх рідних міста, не можу сказати, що ближче до серця", – пояснив спортсмен на питання: "ви українець або білорус? Ким себе відчуваєте".

Нагадаємо, що Мілевський злив розмову з Михайличенком, запис підірвала мережу.

Як повідомляла Politeka, Мілевський допоміг Динамо здобути яскраву перемогу.

Також Politeka писала, що Мілевський насилу підібрав слова, розповідаючи про протести в Білорусі.