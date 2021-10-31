З 1 листопада в Україні змінюються тарифи на газ, електроенергія залишиться на тому ж рівні, а опалення подорожчає, але не скрізь.

Стало відомо, скільки приблизно заплатять українці за комунальні послуги в листопаді, передає "Сегодня".

Відзначимо, для тих, хто відмовився від річного тарифу на газ, традиційно діятиме місячний. Деякі газопостачальники вже оприлюднили свої тарифи на листопад і вони коливатимуться від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу.

Найнижчий тариф на газ у листопаді становить 7,788 гривні за кубометр газу, який запропонував постачальник "ETG.UA". Найвища пропозиція у постачальника "Енергія країни" - 38,35 гривні за кубометр газу.

Тарифи на електроенергію у листопаді діятимуть такі ж, як і в попередньому місяці. Нагадаємо, з 1 жовтня Кабмін знизив ціни на світло, але лише для деяких українців, які споживають менше фіксованих обсягів (для тих, хто споживає менше 250 кВт*год на місяць, тарифи знижені до 1,44 грн за кВт (було 1,68 грн); для тих, хто споживає більше 250 кВт*год на місяць, тариф без змін - 1,68 грн за кВт*год).

При цьому постачальники накрутили тарифи на доставку електроенергії, які не потрапили під дію заборони на підвищення цін.

Що стосується гарячого водопостачання та опалення, то тут усе залежить від рішення на місцях (з весни Кабмін не регулює ціни на газ для підприємств теплокомуненерго, а відповідальність за формування тарифів лежить на місцевій владі).

Зокрема, тарифи "Київтеплоенерго" на тепло для населення залишаться такими ж як і в минулому опалювальному сезоні - 1654,41 грн з ПДВ за 1 Гкал тепла.

Водночас у Кременчуці Полтавської області суми платіжок за тепло зростуть на 53%, у Тернополі – на 79%, в Одесі - 18%.

За гарячу воду українці платитимуть 141,07 грн. за куб. м.

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