В Україні посилили карантин, озвучені нові обмеження: "Після 23 години..."

Україна підбирається до піку захворюваності, щодня фіксується 25-27 тисяч нових випадків коронавірусу, тому не дивно, що влада на місцях вирішує ще більше посилити карантин.

Так, міська комісія ТЕБ і НС у Львові прийняла рішення прикрутити гайки закладам громадського харчування. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Львівської міськради.

Передбачена "комендантська година" для закладів громадського харчування - вони працюватимуть як завжди з 6 до 23 години, але після цього часу дозволено лише здійснення роботи на виніс та адресну доставку.

Також після 23 годин категорично заборонено продаж алкогольних або слабоалкогольних напоїв у закладах громадського харчування.

"Умовно, якщо людина хоче піти купити круасан або замовити каву, то у неї буде така можливість. Однак біля такого закладу не повинно бути скупчення. Водночас після 23.00 на винос заборонено продавати будь-які алкогольні або слабоалкогольні напої", - пояснив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.

Зазначимо, Львівська область з 30 жовтня перебуває в "червоній" карантинній зоні. Крім неї, в цьому списку ще 15 областей, включаючи Київ.

Станом на ранок 6 листопада, в країні зафіксовано 25 063 випадки захворювання COVID-19. Найбільше хворих додалося у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та Києві (1426).

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