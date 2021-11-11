Щороку змінюються вимоги до страхового стажу, який необхідний для виходу на пенсію - що робити, якщо страховий стаж менше 15 років.
Тим, хто виходить на пенсію відсутні роки страхового стажу будуть коштувати дорожче. Про це говориться у бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік.
Якщо зараз 60-річні можуть отримувати пенсію при наявності 27 років стажу, то вже в 2022 році це буде 28 років.
За підрахунками експертів, понад 35% українців не зможуть вийти на заслужений відпочинок того року, в якому планували. Але уряд придумав вихід. Стаж можна купити.
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Вартість одного місяця стажу розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати. Відтак, один рік стажу, принаймні, минулого 2020-го коштував 24,9 тисяч гривень.
З 1 грудня "мінімалка" вже буде 6,5 тисяч гривень, відповідно стаж коштуватиме 1430 гривень.
При докупленні стажу за попередні періоди вартість множиться на два. З 1 грудня треба буде заплатити 2860 гривень за кожен місяць.
Нагадаємо, оформити пенсії та субсидії можна буде по-новому.
Як повідомляла Politeka, хто може розраховувати на солідну надбавку до пенсії найближчим часом.
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