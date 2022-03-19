Як пише Politeka.net, українці 24-ту добу захищаються від російських окупантів. За цей час вдалося не тільки зупинити наступ, а й піти в контратаку за деякими напрямками. Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім розповів, як зараз йдуть справи в місті, виступивши під час телемарафону.

"Ситуація, як кажуть останнім часом, "краще ,ніж вчора". Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії і реактивних снарядів, робить це з відстані 50-70 кілометрів", - заявив губернатор.

Також Віталій Кім записав відео, в якому розповів, що немає можливості включати тривогу перед обстрілами реактивної артилерії. Адже час підльоту кілька хвилин і неможливо це встигнути зробити. Губернатор також попросив українців повідомляти про російських солдатів, які загинули під час боїв і якщо є можливість, самим їх збирати в пакети. А ще попросив людей не розбирати військову техніку ворога, а передавати її ЗСУ.