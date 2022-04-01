Российские оккупанты покинули территорию Чернобыльской атомной электростанции 31 марта, вынудив работников ЧАЭС подписать акт приема-передачи станции.

Подробности в эфире совместного информационного марафона на украинских телеканалах сообщил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

"Несущественные движения (оккупантов-ред.) произошли еще утром. Начала выезжать техника, которая находилась на площадке Чернобыльской АЭС. После того, как часть техники уехала, лицо, которое было старшим среди них, его фамилия в соответствии с актом - Якушев, у него был позывной "девяностый", предложил составить акт и угрожал, что если этого не произойдет, то они заберут наших сотрудников с собой в Беларусь. Фактически акт подписывался под принуждением", - рассказал Крамаренко.

После подписания акта оккупанты занялись мародерством на ЧАЭС.

"Начали выносить ценные вещи, паковать в технику, что еще осталась на площадке Чернобыльской АЭС, и частично выезжать. Сотрудники в это время находились на своих рабочих местах и им было запрещено выходить из диспетчерских и кабинетов. Многие вещи они забрали с собой. То есть своего они там, насколько мы знаем, на территории ЧАЭС ничего не оставили, но сотрудники боятся выходить за территорию и очень осторожно ею передвигаются, потому что, возможно, оставлены какие-то взрывные устройства. Они разворовали более-менее ценные вещи - компьютеры, какие-то там кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на Чернобыльской АЭС, также они погрузили на свои автомобили и вывезли", - отметил глава Госагентства.

На ЧАЭС сейчас находится 59 работников станции. Они осмотрели территорию и сообщили, что оккупантов там не осталось. Однако за территорию работники не выходили, поскольку она может быть заминированной.

"Мы сейчас не можем убедиться, есть ли оккупанты в самом городе Чернобыле. Там есть гостиница. И оккупанты в машину даже загрузили сервизы, вилки, ложки, тарелки, которые были в отеле", - добавил Крамаренко.

Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения заверил, что "кроме того, что исчезла часть вещей, все датчики, кажется, в норме. Существенных повреждений инфраструктуры самой Чернобыльской АЭС пока не обнаружено. Но необходимо убедиться, когда наступит день и туда можно будет направить соответствующих сотрудников, которые смогут проверить техническое состояние этих объектов".

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