"Поки ми не знаємо достовірно, куди йде цей рух"

Російські окупанти, які залишили район ЧАЕС забрали із собою захоплених нацгвардійців. Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев у відеозверненні ввечері 31 березня.

«Сьогодні у багатьох населених пунктах помітили, що ворог від'їжджає. Поки ми не знаємо достовірно, куди йде цей рух. Але ми бачимо і знаємо одне: з ЧАЕС забрали наших нацгвардійців, які з першого дня були в полоні на атомній станції, які охороняли її», ㅡ сказав мер.

Він розповів, що захоплених військових забрали машиною та вивезли. А втім, міська влада Славутича не розраховувала на негайний обмін на місці: «Це прогнозовано, ми розуміли, що обмін не буде безпосередньо з ЧАЕС. Найімовірніше, це буде у межах великого обміну між Україною та окупантами».

Нагадаємо, 31 березня «Енергоатом» повідомив, що російсько-окупаційні сили, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з Білоруссю.

Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що під час виходу військ відбувається розграбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей.

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Ближче до 22ї години з’явилося повідомлення про те, що сторонніх осіб на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває.

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