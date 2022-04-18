Міністерство культури вже зафіксовано понад 200 епізодів військових злочинів рф проти культурної спадщини в Україні. Так, за час вторгнення рф, серед іншого були пошкоджені 12 музеїв та історико-архітектурних заповідників, 6 театрів і кінотеатрів, 5 бібліотек.

Злочини зафіксовані на території 10 областей України та в Києві:

Київ – 5;

Харківській області – 54;

Донецькій – 2;

Чернігівській – 16;

Київської – 10;

Луганській – 9;

Сумський – 9;

Запорізькій – 4;

Житомирській – 4;

Дніпропетровської – 1;

Херсонській – 1.

Нагадаємо, що руйнування об'єктів культурної спадщини є військовим злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року. В даний час збір інформації триває і Міністерство верифікує доказову базу для подальшого використання в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Нагадаємо, Знайшлися нові російські сім'ї, чиї сини пропали безвісти на крейсері "Москва": родичі вимагають відповідей.

Як повідомляла Politeka, "Оборона Маріуполя триває": українські захисники провели контратаку, знищивши техніку противника.

Також Politeka писала, що "Жбурнули в канави, як сміття": на Харківщині окупанти залишили тіла своїх солдатів, кидали навіть поранених.