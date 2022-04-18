Міністерство культури вже зафіксовано понад 200 епізодів військових злочинів рф проти культурної спадщини в Україні. Так, за час вторгнення рф, серед іншого були пошкоджені 12 музеїв та історико-архітектурних заповідників, 6 театрів і кінотеатрів, 5 бібліотек.
Злочини зафіксовані на території 10 областей України та в Києві:
- Київ – 5;
- Харківській області – 54;
- Донецькій – 2;
- Чернігівській – 16;
- Київської – 10;
- Луганській – 9;
- Сумський – 9;
- Запорізькій – 4;
- Житомирській – 4;
- Дніпропетровської – 1;
- Херсонській – 1.
Нагадаємо, що руйнування об'єктів культурної спадщини є військовим злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року. В даний час збір інформації триває і Міністерство верифікує доказову базу для подальшого використання в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
Ракетні удари по Львову: окупанти атакували місто з повітря, є жертви
Дмитро Комаров закликав жителів Донбасу обов'язково евакуюватися: "В таких умовах жити неможливо!"
Рашисти обстріляли центр Харкова: відомо про загиблих
"Вони психологічно програли, надломилися": Арестович оцінив перспективи нового наступу рф
Нагадаємо, Знайшлися нові російські сім'ї, чиї сини пропали безвісти на крейсері "Москва": родичі вимагають відповідей.
Як повідомляла Politeka, "Оборона Маріуполя триває": українські захисники провели контратаку, знищивши техніку противника.
Також Politeka писала, що "Жбурнули в канави, як сміття": на Харківщині окупанти залишили тіла своїх солдатів, кидали навіть поранених.