Міністерство культури вже зафіксовано понад 200 епізодів військових злочинів рф проти культурної спадщини в Україні. Так, за час вторгнення рф, серед іншого були пошкоджені 12 музеїв та історико-архітектурних заповідників, 6 театрів і кінотеатрів, 5 бібліотек.

Злочини зафіксовані на території 10 областей України та в Києві:

  • Київ – 5;
  • Харківській області – 54;
  • Донецькій – 2;
  • Чернігівській – 16;
  • Київської – 10;
  • Луганській – 9;
  • Сумський – 9;
  • Запорізькій – 4;
  • Житомирській – 4;
  • Дніпропетровської – 1;
  • Херсонській – 1.

Маріуполь, війна, драмтеатр

Нагадаємо, що руйнування об'єктів культурної спадщини є військовим злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року. В даний час збір інформації триває і Міністерство верифікує доказову базу для подальшого використання в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

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