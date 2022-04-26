Мер Попасної повідомляє, що працює Авіація з артилерією, а також йдуть наземні бої. Люди заблоковані в підвалах. Про це
У Попасній Луганської області зараз "пекло". Глава Луганської Військової адміністрації Сергій Гайдай також повідомляє, що окупанти обстрілював область 17 разів за минулу добу. Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ і гірська громада. Однак Попасна і Рубіжне – неприступні фортеці. Ворогові не вдається захопити місто.
"Окупанти обстрілюють Попасну з усього, що у них є - артилерії, авіації, йдуть бої із застосуванням стрілецької зброї. Люди заблоковані в підвалах, але українська влада намагається доставляти їм воду і їжу, а на зворотному шляху забирати місцевих жителів» - йдеться в повідомленні.
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Також, міська влада Миколаєва готується до повномасштабного вторгнення або облоги міста, обладнає оборонні споруди. Він відмітив, що Росія через Крим перекидає зброю і ресурси, накопичує їх в Херсонській області для нападу на Миколаїв.
"Ми очікуємо нападу або облоги міста Миколаєва. Вже сьогодні ми готуємо разом з нашими військовими оборонні споруди. Як в околицях міста, так і всередині", – сказав Сенкевич.
Також, у британській розвідці повідомили про чергове місто, яке захопили окупанти.
Як повідомляла Politeka, Арестович відповів, що чекає росіян, які вирішили наступати на Кривий Ріг.
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