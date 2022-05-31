На социальной платформе єДопомога теперь можно подать заявку на денежную помощь от международных организаций.

Услуга, как пишет Politeka.net с ссылкой на Министерство социальной политики, доступна с сегодняшнего дня.

Возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций реализована на социальной платформе єДопомога.

«Сегодня люди, которые находятся на временно оккупированных, деокупованих территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут сформировать на социальной платформе єДопомога заявку на получение денежной помощи от международных организаций», - сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Для этого нужно заполнить персональные данные и указать IBAN-международный номер банковского счета. Этот номер можно узнать в личном кабинете или в приложении Банка, где открыт банковский счет человека.

Напомним, некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами - кому повезло.

Также сообщалось, что Киевстар закрывает три популярных пакета услуг.

Кроме того Politeka.net писала, что ПриватБанк предупредил украинцев о новых условиях уже с 1 июня.