Как пишет Politeka.net согласно сообщениям, для якобы получения денег украинцам предлагают перейти в телеграм-бот.
"Красный Крест предоставляет каждому украинцу помощь в размере 3000 гривен", - заманивают авторы сообщений для того, чтобы человек нажал на адрес для перехода.
Но этого ни в коем случае делать нельзя – Красный крест предупредил, что это ложная информация, а страницы мошеннические.
"Внимание! Сетью распространяется фейковая информация, якобы Красный Крест Украины оказывает финансовую помощь в размере 3000 грн определенным категориям населения (переселенцам, беженцам, детям до 18 лет, людям, потерявшим работу, военнослужащим). Это ложная информация», - говорится в сообщении Красного Креста.
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«Всю официальную информацию об имеющихся программах поддержки уязвимых слоев населения проверяйте на официальных источниках Красного Креста Украины», - сообщили в организации.
Напомним, ранее украинцам сообщили, как получить денежную помощь от международных организаций.
Также сообщалось, что некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами - кому повезло.
Кроме того Politeka.net писала, что украинцев разозлило сообщение Приватбанка о новых правилах с 1 июня.