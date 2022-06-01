Как пишет Politeka.net согласно сообщениям, для якобы получения денег украинцам предлагают перейти в телеграм-бот.

"Красный Крест предоставляет каждому украинцу помощь в размере 3000 гривен", - заманивают авторы сообщений для того, чтобы человек нажал на адрес для перехода.

Но этого ни в коем случае делать нельзя – Красный крест предупредил, что это ложная информация, а страницы мошеннические.

беженцы, граница, война, переселенцы

"Внимание! Сетью распространяется фейковая информация, якобы Красный Крест Украины оказывает финансовую помощь в размере 3000 грн определенным категориям населения (переселенцам, беженцам, детям до 18 лет, людям, потерявшим работу, военнослужащим). Это ложная информация», - говорится в сообщении Красного Креста.

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«Всю официальную информацию об имеющихся программах поддержки уязвимых слоев населения проверяйте на официальных источниках Красного Креста Украины», - сообщили в организации.

Напомним, ранее украинцам сообщили, как получить денежную помощь от международных организаций.

Также сообщалось, что некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами - кому повезло.

Кроме того Politeka.net писала, что украинцев разозлило сообщение Приватбанка о новых правилах с 1 июня.