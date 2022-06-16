За повторне порушення буде стягуватися штраф побільше.

Всі сайти повинні перейти на українську мову, а товари з комп'ютерними програмами повинні бути оснащені українським інтерфейсом. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у себе в Facebook.

У сайтів, сторінок в соцмережах, додатків магазинів і підприємств основна сторінка повинна бути українською мовою. Вона повинна завантажуватися для користувачів за замовчуванням.

Будь-який товар з комп'ютерною програмою повинен бути оснащений українським інтерфейсом: пральні машинки, кнопки телефонів, автомобілі і т. д.

Такі зміни пов'язані з тим, що 16 липня 2022 року набирають чинності ч.2 і 6 ст. 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Уповноважений із захисту державної мови зможе накласти штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників і працівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть закон.

Розмір штрафу становить від 3400 до 8500 грн., якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 8500 до 11900 грн.

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