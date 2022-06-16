Все сайты должны перейти на украинский язык, а товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь у себя в Facebook.

У сайтов, страниц в соцсетях, приложений магазинов и предприятий основная страница должна быть на украинском языке. Он должен загружаться для пользователей по умолчанию.

Любой товар с компьютерной программой должен быть оснащен украинским интерфейсом: стиральные машинки, кнопки телефонов, автомобили и т.д.

Такие изменения связаны с тем, что 16 июля 2022 года вступают в силу ч. 2 и 6 ст. 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Уполномоченный по защите государственного языка сможет наложить штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других физических лиц, которые будут нарушать закон.

Размер штрафа составляет от 3400 до 8500 грн., если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение будет взыматься штраф от 8500 до 11900 грн.

Напомним, в Раде задумались о новом суровом наказании для украинцев.

Как Politeka сообщала, в Украине могут ввести уголовную ответственность за правонарушения в сфере установления цен и тарифов на социально значимые товары.

Также Politeka писала, за что снова придется платить украинцам.