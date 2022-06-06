Як пише Politeka.net, ініціатор законопроект пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення з сфері формування цін і тарифів на соціально-значущі товари і товари військового призначення.
Відповідний документ зареєстрований в Раді під номером 7425. За спекуляцію пропонується карати аж до 3-5 років позбавлення волі.
Текст законопроекту, а також пояснювальна записка поки до прочитання не доступні.
Нагадаємо, на українських АЗС після відміни держрегулювання вартості палива виявлені масштабні махінації.
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Так, тільки в Києві правила порушувала кожна друга АЗС.
"На сьогодні вже розпочато і проводяться перевірки на 68 об'єктах АЗС Києва. Порушення фіксуються в кожній другій за відсутності декларації", - коментував різкий зліт цін на заправках начальник Держпродспоживслужби в столиці Олег Рубан.
Також повідомлялося, що буде з тарифами. Так, в Офісі президента повідомили, що розробляється законопроект, згідно з яким ціни на газ та опалення для населення залишатимуться без змін на період війни.
Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу і діючим тарифом для споживачів зараз аналізуються і будуть запропоновані на розгляд Верховній Раді.
Також нагадаємо, що Кабмін виділив кошти на грошову компенсацію – хто з українців отримає виплати.
Також повідомлялось про штрафи для українців до 85 тисяч гривень.
Тим часом в ПФУ повідомили про зміни після нового рішення Ради.