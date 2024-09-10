Вибрати насіння кавуна для вирощування наступного року просто, хоч і трохи довго.

Кожен городник повинен знати, як вибрати насіння кавуна, для цього необхідно виконати деякі роботи з відділення насіння від м'якоті.

Про це повідомили на youtube-каналі "Зелена планета".

Кавуну потрібно дати дозріти набагато довше, ніж він стане придатним для їжі, перед збиранням урожаю, оскільки насіння не продовжує дозрівати після того, як він знятий з лози.

Зривайте кавун після того, як найближчий до нього вусик повністю висохне і зав'яне.

Тримайте кавун у прохолодному сухому місці ще три тижні. Не охолоджуйте кавун, оскільки це зашкодить насіння.

Як тільки кавун висохне, настав час видалити насіння. Розріжте його і вийміть насіння разом з м'якоттю та рештою. Висипте «начинки» у велику миску і наповніть її водою.

Здорове насіння кавуна опускається на дно, а мертве (нежиттєздатне) спливає разом з більшою частиною м'якоті. Видаліть насіння, що «плаває», і м'якоть. Висипте життєздатне насіння в друшляк, змийте всю прилиплу м'якоть і злийте воду.

Перед тим, як вибрати насіння рбуза, їм потрібно дати висохнути на рушнику або газеті в сонячному місці протягом тижня або близько того.

Яке насіння кавуна можна садити?

Майте на увазі, що збирання насіння кавуна для вирощування може призвести до отримання трохи іншої дині на наступний рік; це залежить від того, чи є кавун гібридом чи ні.

Кавуни, куплені в бакалійній лавці, найімовірніше, є гібридними сортами. Гібрид - це схрещування двох видів кавуна, відібраних і які передають свої найкращі якості новому гібриду.

Якщо ви спробуєте використовувати це гібридне насіння кавуна, ви можете отримати рослину, яка виробляє плоди тільки з однією з цих якостей — найгіршу версію батьківської рослини.

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