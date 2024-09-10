Выбрать семена арбуза для выращивания в следующем году просто, хотя и немного долго.

Каждый огородник должен знать, как выбрать семена арбуза, для этого нужно выполнить некоторые работы по отделению семян от мякоти.

Об этом сообщили на youtube-канале "Зелена планета".

Прежде чем узнать, как выбрать семена арбуза, ему нужно дать созреть намного дольше, чем он станет пригодным для еды, перед сбором урожая, так как семена не продолжают созревать после того, как он снят с лозы.

Срывайте арбуз после того, как ближайший к нему усик полностью высохнет и завянет.

Храните арбуз в прохладном сухом месте еще три недели. Не охлаждайте арбуз, так как это повредит семена.

Как только арбуз высохнет, пора выбрать семена. Разрежьте его и выньте семена вместе с мякотью и всем остальным. Высыпьте «внутренности» в большую миску и наполните ее водой.

Здоровые семена арбуза опускаются на дно, а мертвые (нежизнеспособные) всплывают вместе с большей частью мякоти. Удалите «плавающие» семена и мякоть. Высыпьте жизнеспособные семена в дуршлаг, смойте всю прилипшую мякоть и слейте воду.

Перед тем, как выбрать семена рбуза, им нужно дать высохнуть на полотенце или газете в солнечном месте в течение недели или около того.

Какие семена арбуза можно сажать?

Имейте в виду, что сбор семян арбуза для выращивания может привести к получению немного другой дыни на следующий год; это зависит от того, является ли арбуз гибридом или нет.

Арбузы, купленные в бакалейной лавке, скорее всего, являются гибридными сортами. Гибрид — это скрещивание двух видов арбуза, отобранных и передающих свои лучшие качества новому гибриду.

Если вы попытаетесь использовать эти гибридные семена арбуза, вы можете получить растение, которое производит плоды только с одним из этих качеств — худшую версию родительского растения.

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