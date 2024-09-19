Грошова допомога від Acted надається соціально незахищеним верствам населення в обраних громадах, які опинилися в особливо важкому становищі через війну.

Французька гуманітарна організація Acted Ukraine надає грошову допомогу українцям, постраждалим від війни, у розмірі 2220 грн на кожного члена родини щомісячно протягом трьох місяців.

Про це розповіли на офіційному сайті благодійної організації Acted Ukraine.

Грошова допомога від Acted надається соціально незахищеним верствам населення в обраних громадах, які опинилися в особливо важкому становищі через війну. Список категорій, що мають право на отримання грошової допомоги, включає:

самотніх матерів або батьків, які виховують дітей самостійно;

людей похилого віку (60 років і старше);

родини з особами з інвалідністю або малорухливими людьми, що потребують стороннього догляду;

багатодітні сім’ї та родини з дітьми до одного року;

родини з вагітними жінками та матерями, які годують немовлят;

родини, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій.

Крім того, програма охоплює мешканців громад, що знаходяться в зонах активних бойових дій або зазнали руйнувань через війну. Це стосується кількох областей України, зокрема:

Донецька область: Краматорський район (Дружківська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська громади);

Краматорський район (Дружківська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська громади); Запорізька область: Запорізький район (Новоолександрівська ОТГ);

Запорізький район (Новоолександрівська ОТГ); Миколаївська область: Миколаївський район (Куцурубська, Очаківська ОТГ);

Миколаївський район (Куцурубська, Очаківська ОТГ); Сумська область: Охтирський район (Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ);

Охтирський район (Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ); Харківська область: Ізюмський та Куп'янський райони (Балаклійська, Ізюмська, Великобурлуцька, Вільхуватська ОТГ);

Ізюмський та Куп'янський райони (Балаклійська, Ізюмська, Великобурлуцька, Вільхуватська ОТГ); Херсонська область: Бериславський та Херсонський райони (Високопілська, Новоолександрівська, Білозерська, Чорнобаївська, Херсонська ОТГ).

Кожен член родини, який відповідає вимогам програми, може отримувати грошову допомогу - 2220 гривень на місяць протягом трьох місяців. Таким чином, загальна сума грошової допомоги на одну особу за цей період становить 6660 гривень. Ця грошова допомога покликана задовольнити базові потреби переселенців та постраждалих сімей.

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