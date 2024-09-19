Французская гуманитарная организация Acted Ukraine оказывает денежную помощь украинцам, пострадавшим от войны, в размере 2220 грн. на каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев.

Об этом рассказали на официальном сайте благотворительной организации Acted Ukraine.

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Денежная помощь от Acted предоставляется социально незащищенным слоям населения в избранных общинах, оказавшихся в особо тяжелом положении из-за войны. Список категорий, имеющих право на получение денежной помощи, включает:

  • одиноких матерей или родителей, воспитывающих детей самостоятельно;
  • пожилых людей (60 лет и старше);
  • семьи с лицами с инвалидностью или малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем уходе;
  • многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;
  • семьи с беременными женщинами и кормящими матерями;
  • семьи, чье жилье было повреждено или разрушено в результате боевых действий.

Кроме того, программа охватывает жителей общин, находящихся в зонах активных боевых действий или разрушенных из-за войны. Это касается нескольких областей Украины, в частности:

  • Донецкая область: Краматорский район (Дружковская, Лиманская, Николаевская, Святогорская общины);
  • Запорожская область: Запорожский район (Новоалександровская ОТГ);
  • Николаевская область: Николаевский район (Куцурубская, Очаковская ОТГ);
  • Сумская область: Ахтырский район (Великописаревская, Ахтырская, Чернеччинская ОТГ);
  • Харьковская область: Изюмский и Купянский районы (Балаклейская, Изюмская, Великобурлукская, Ольхуватская ОТГ);
  • Херсонская область: Бериславский и Херсонский районы (Высокопилская, Новоалександровская, Белозерская, Чернобаевская, Херсонская ОТГ).

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Каждый член семьи, отвечающий требованиям программы, может получать денежную помощь – 2220 гривен в месяц в течение трех месяцев. Таким образом, общая сумма денежной помощи на одного человека за этот период составляет 6660 гривен. Эта денежная помощь призвана удовлетворить основные потребности переселенцев и пострадавших семей.

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