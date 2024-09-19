Абоненти "Київстару" пишуть про проблеми зі зв'язком та інтернетом - у мережі пишуть, що у деяких регіонах у користувачів взагалі зник зв'язок.

У четвер, 19 вересня, користувачі найбільшого українського оператора електронних комунікацій Київстар масово скаржаться на збої в роботі - у деяких випадках мобільний зв'язок взагалі відсутній.

Про це свідчать коментарі під постом Київстар на їхній Facebook-сторінці. Проблеми спостерігаються в Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові, Запоріжжі та інших містах.

Користувачі повідомляють, що не можуть здійснити дзвінки через відсутність мобільного зв'язку. Проблеми спостерігаються в Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові, Запоріжжі та інших містах. Абоненти також скаржаться на відсутність інтернету.

"У Запоріжжі немає ні зв'язку, ні інтернету", "Що зі зв'язком? У Кривому Розі ліг повністю", "Черкаська область, Умань немає звʼязку", "Вас, що знову зламали? Немає звязку", "Чернігівська область. м Прилуки відсутній зв'язок", "Що сталося? У мене відсутня мережа. Знову збій?".

У Київстар запевняють, що вживатимуть усіх можливих заходів для покращення якості зв'язку

"На поточний момент дійсно можуть спостерігатися складнощі з покриттям в Дніпропетровській області. Наші фахівці вже працюють над усуненням. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", — коментують у "Київстарі".

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