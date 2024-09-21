Учасники творчого об'єднання МУР розповіли про інцидент, який стався за кілька годин до їхньої вистави в Ужгороді.

ТЦК в Ужгороді мобілізували весь технічний склад мистецького проекту МУР перед спектаклем - частина команди вже прийняли присягу.

Учасники творчого об'єднання МУР розповіли деталі скандалу.

Учасники творчого об'єднання МУР розповіли про інцидент, який стався за кілька годин до їхньої вистави в Ужгороді. За словами культурних діячів, технічний склад команди був мобілізований територіальним центром комплектування.

"Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку під'єднують до місцевої системи, що робити далі по туру – ми не знаємо", — зазначили вони в Insta-stories. Згодом у МУР додали, що їхні колеги з честю прийняли присягу, тоді як іншим довелося самостійно готувати сцену.

Попри всі труднощі, концерт відбувся. Попросивши вибачення, культурні діячі підкреслили: "Вистава відбулася. Вистава, яка нагадує нам, проти кого ми боремося і чому."

Нещодавно засновник об'єднання МУР, Олександр Хоменко, потрапив до списку Forbes "30 до 30". У Forbes Ukraine повідомили, що цьогоріч журнал отримав понад 1200 анкет потенційних учасників, що є найбільшою кількістю за всю історію проєкту.

Сожий скандал відбувся наприкінці серпня 2024 року учасники івано-франківського гурту "Будьмо" отримали повістки одразу після концерту в Калуші. Після отримання офіційних документів артисти пройшли військово-лікарську комісію в одній із цілодобових лікарень.

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