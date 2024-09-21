Участники творческого объединения МУР рассказали об инциденте, который произошел за несколько часов до их представления в Ужгороде.

ТЦК в Ужгороде мобилизовали весь технический состав художественного проекта МУР перед спектаклем – часть команды уже приняли присягу.

Участники творческого объединения МУР рассказали о деталях скандала.

Участники творческого объединения МУР рассказали об инциденте, который произошел за несколько часов до их представления в Ужгороде. По словам культурных деятелей, технический состав команды был мобилизован по территориальному центру комплектования.

"Актёры собирают декорации, организатор тура становится за световую пушку, кабели звука подсоединяют к местной системе, что делать дальше по туру - мы не знаем", - отметили они в Insta-stories. Впоследствии в МУР добавили, что их коллеги с честью приняли присягу, в то время как другим пришлось самостоятельно готовить сцену.

Несмотря на все сложности, концерт состоялся. Попросив прощения, культурные деятели подчеркнули: "Спектакль состоялся. Спектакль, напоминающий нам, против кого мы боремся и почему."

Недавно основатель объединения МУР Александр Хоменко попал в список Forbes "30 до 30". В Forbes Ukraine сообщили, что журнал получил более 1200 анкет потенциальных участников, что является наибольшим количеством за всю историю проекта.

Сожой скандал произошел в конце августа 2024 года участники Ивано-Франковской группы "Будьмо" получили повестки сразу после концерта в Калуше. После получения официальных документов артисты прошли военно-врачебную комиссию в одной из круглосуточных больниц.

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