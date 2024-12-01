В умовах можливих масштабних відключень електрики важливо підготуватися заздалегідь, щоб зберегти комфорт і безпеку.

Наприклад, для забезпечення зв'язку та доступу до інтернету найкраще вибирати провайдерів, що працюють за технологією xPON.

Така система здатна працювати автономно до трьох діб. Якщо ваш провайдер працює на старих технологіях, під час вимкнення світло він не забезпечить доступу до інтернету.

На випадок проблем із мобільним зв'язком варто використовувати національний роумінг, доступний через налаштування телефону. Це дозволяє автоматично переключатися на мережу іншого оператора, якщо поточна недоступна. Також рекомендується мати кілька SIM-карток від різних операторів, щоб мінімізувати ризик повної втрати зв'язку.

Для заряджання пристроїв вдома використовуйте потужні павербанки. Особливою популярністю користуються зарядні станції, які можна підключати до побутових приладів та роутерів.

Мешканці приватних будинків можуть використовувати генератори. Важливо пам'ятати, що генератори вимагають палива і повинні розміщуватися на вулиці або в добре провітрюваному місці, щоб запобігти скупченню вихлопних газів.

Сонячні панелі – ще одне популярне рішення. Вони підходять для приватних будинків та можуть бути встановлені на дахах або інших відкритих просторах. Для квартир є компактні панелі, які забезпечують зарядку невеликих пристроїв.

Для підігріву води в умовах відключення можна використовувати газові плити, пальники або термоси. Також рекомендується заздалегідь підготувати теплий одяг та ковдри, щоб мінімізувати тепловтрати.

Крім цього, варто заздалегідь придбати свічки, ліхтарики та інші освітлювальні прилади, що працюють на батарейках. Також корисно мати запас продуктів, які не вимагають тривалого приготування, та води.

Також доступні "Пункти незламності", де можна зарядити пристрої, зігрітися та скористатися інтернетом. Знайти найближчий пункт можна за допомогою програми "Дія".

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