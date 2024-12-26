Багато користувачів лякаються, коли їхній ноутбук не включається, однак, часто проблема виявляється не такою серйозною, як здається.

Існує кілька основних причин, через які ваш девайс може не включатися, і для кожної з них є прості способи вирішення.

Експерти виділили шість найбільш поширених проблем і що можна зробити, щоб повернути ноутбук до життя.

Якщо ваш ноутбук зовсім не вмикається, перевірте електричну розетку та блок живлення. Іноді проблема полягає в несправності зарядного пристрою. Підключіть інший блок живлення, щоб перевірити, чи працює ваш девайс. Якщо це не допомогло, спробуйте витягти батарею на кілька хвилин, а потім вмикати ноутбук без неї.

Якщо ви чуєте роботу кулера, але екран залишається чорним, можливо, проблема в підсвітці екрану або відеокарті. Підключіть ноутбук до зовнішнього монітора, щоб переконатися, що проблема саме в дисплеї. Також спробуйте скористатися гарячими клавішами для регулювання яскравості або перевірте відеокарту, яка може перегріватися і вийти з ладу.

Якщо ноутбук запускається, але зависає на заставці, проблема, ймовірно, в налаштуваннях BIOS. Скидання параметрів до стандартних часто вирішує проблему. Іноді причина може бути й у збої в роботі оперативної пам’яті або жорсткого диска.

Якщо ноутбук не завантажується з жорсткого диска, перевірте, чи не підключено до нього флеш-накопичувач чи інші пристрої. Іноді проблема може бути в самій операційній системі, і її можна вирішити, перевстановивши Windows. Якщо цього не достатньо, ймовірно, проблема на апаратному рівні.

Перезавантаження після завантаження може свідчити про перегрів процесора або проблеми з живленням. Перевірте, чи не забитий кулер пилом, і чи працює вентилятор належним чином. Якщо це не допомогло, потрібно звертатися до сервісного центру.

Синій екран смерті може бути ознакою серйозних проблем із системою або апаратним забезпеченням. Відновлення операційної системи може допомогти, але якщо проблема зберігається, знадобиться допомога професіоналів.

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