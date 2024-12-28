Важливо знати, як діяти, якщо виникли підозри на злом облікового запису.

Основна ознака злому - неможливість входу в обліковий запис. Перше, що потрібно зробити, - перевірити пошту та SMS на наявність кодів або повідомлень про доступ. Також зверніть увагу, чи не писали знайомі про дивну активність від вашого імені.

Якщо такі ознаки є, необхідно швидко діяти. Якщо доступ до програми збережено, почніть з завершення всіх сеансів за допомогою меню «Параметри» — «Пристрої».

Потім увімкніть двофакторну авторизацію, встановивши складний пароль, та оновіть адресу електронної пошти для відновлення. Важливо регулярно перевіряти активність на обліковому записі, щоб унеможливити повторні спроби несанкціонованого входу.

У разі повного блокування доступу спробуйте увійти з іншого пристрою.

Якщо вхід неможливий, при багаторазових спробах авторизації Telegram може запропонувати надіслати код на прив'язану адресу електронної пошти, що допоможе відновити контроль.

Важливо оперативно включити двофакторну авторизацію, щоби зловмисники більше не змогли отримати доступ.

Якщо відновлення облікового запису неможливо або він більше не потрібний, варто розглянути повне видалення Telegram. Це забезпечить захист ваших даних та виключить їх подальше використання зловмисниками.

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