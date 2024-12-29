30 грудня за новим церковним календарем православні згадують Анісію Солунську, яка постраждала за віру в Христа.
У народі 30 грудня було прийнято йти в гості, на столі обов'язково мали бути свинячі потрухи, гриби.
На день Анісії було прийнято подавати несолоні страви, наші предки вірили, якщо посолити їжу-натягнете на себе лихо.
У народі 30 грудня називали Данило Зимовказівник, Данило та три юнаки, Данилів день.
Крім церковних богослужінь, люди звертали увагу на поведінку людини уві сні, якщо вона сміється – ангели веселяться, скрипить зубами – ангели борються з демонами та бісами, розмовляє – довго не проживе.
Сни з 29 на 30 грудня вважалися віщими, і щоб розшифрувати нічне бачення - люди молилися пророку Данилові, щоб він підказав.
Дівчата в ніч із 30 на 31 грудня ворожили на нареченого. Для цього брали три лаврові листки і на них писали імена святих отроків.
Що не можна робити 30 грудня:
не рекомендуєтся далеко ходити пішки, також краще не проводити фінансові операції – тому краще перенести угоди на потім.
Не можна 30 грудня обговорювати знайомих за їхньою спиною, не можна шити і прясти, бо це принесе нещастя.
Вживати 30 грудня їжу із сіллю - до проблем зі здоров'ям, піднімати речі на перехресті, бо навтягнете на себе лихо.
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