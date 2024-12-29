30 грудня церква за новим календарем вшановує мученицю Анісію, за старим стилем цього дня відзначали день Данила Сповідника.

30 грудня за новим церковним календарем православні згадують Анісію Солунську, яка постраждала за віру в Христа.

У народі 30 грудня було прийнято йти в гості, на столі обов'язково мали бути свинячі потрухи, гриби.

На день Анісії було прийнято подавати несолоні страви, наші предки вірили, якщо посолити їжу-натягнете на себе лихо.

У народі 30 грудня називали Данило Зимовказівник, Данило та три юнаки, Данилів день.

Крім церковних богослужінь, люди звертали увагу на поведінку людини уві сні, якщо вона сміється – ангели веселяться, скрипить зубами – ангели борються з демонами та бісами, розмовляє – довго не проживе.

Сни з 29 на 30 грудня вважалися віщими, і щоб розшифрувати нічне бачення - люди молилися пророку Данилові, щоб він підказав.

Дівчата в ніч із 30 на 31 грудня ворожили на нареченого. Для цього брали три лаврові листки і на них писали імена святих отроків.

Що не можна робити 30 грудня:

не рекомендуєтся далеко ходити пішки, також краще не проводити фінансові операції – тому краще перенести угоди на потім.

Не можна 30 грудня обговорювати знайомих за їхньою спиною, не можна шити і прясти, бо це принесе нещастя.

Вживати 30 грудня їжу із сіллю - до проблем зі здоров'ям, піднімати речі на перехресті, бо навтягнете на себе лихо.

Читайте також:

Погода на Різдво та Новий рік: синоптик зробила прогноз

Що не варто вдягати на Різдво 2025: традиції, які допоможуть залучити благополуччя до будинку

Ідеальні подарунки для кожного знака Зодіаку на 2025 рік: найкращі ідеї від астрологів