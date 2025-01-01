До вашої уваги представлений щоденний гороскоп на 1 січня з астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку.

Щоденний гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку дізнайтеся, яким буде перший день нового року.

До вашої уваги представлений щоденний гороскоп на 1 січня з астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку.

Щоденний гороскоп на 1 січня:

Овен

(21 березня – 19 квітня)

Робота починається, Овен. Новий рік нарешті настав, і тепер вам час розпалити вогонь і почати рухатися.

Хоча сьогоднішній день можна присвятити відпочинку та гарному сну, не відкладайте надто надовго виконання роботи з досягнення своїх цілей.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Дізнайтесь щось нове, Телець. Початок січня вже тут, і є так багато речей, якими можна насолодитися та які можна дослідити. Як? Навчайтеся зараз.

Цей день ідеально підходить для того, щоб знову присвятити себе духовній практиці, яка вам подобається. Можливо, молитва, ранковий піст чи медитація – це чудове місце для початку.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Відкрийте своє життя іншим, Близнюки. Є так багато речей, які ви робите добре, які можуть бути корисні людям у вашому житті або навіть незнайомцям, якщо ви хочете зайнятися активізмом у 2025 році.

Ви не острів, навіть якщо вам іноді самотньо і це чудовий час, щоб переглянути, скільки часу у вас є, і присвятити його благодійній діяльності у вашій спільноті.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Новий рік – це час, коли люди беруть на себе зобов'язання щодо досягнення своїх цілей та здійснення мрій, і це чудовий привід для вас зробити те саме.

Слід звернути увагу на ваші партнерські відносини та на те, як ваша близька людина може надати вам підтримку або зацікавитись у спільній роботі над проектом.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Це прекрасний день для продуктивної роботи, постановки та початку нових цілей у галузі здоров'я, а також для реалізації ваших планів.

Чи є у вас якісь справи, якими ви хотіли б зайнятися цього місяця? Якщо вам потрібно купити продукти або щось необхідне, щоб все необхідне було вдома, сьогодні найкращий час це зробити.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Займіться улюбленою справою, Діво. Сьогоднішній день задає тон на весь рік, що залишився. Використовуйте свій час, щоб створити дошку візуалізації або написати барвистий список цілей і повісьте його де-небудь, де ви зможете бачити його, коли входите та виходите з кімнати, щоб мотивувати себе залишатися відданим справі.

Терези

(23 вересня - 22 жовтня)

Такі свята, як сьогодні, — це чудовий час для сім'ї та спілкування з людьми, у яких ви навчаєтесь, яких поважаєте та любите.

Якщо у вас є можливість поспілкуватися з бабусями, дідусями або тітками, це гарний день, щоб дізнатися більше про їхню історію, генеалогію і, можливо, навіть роздобути один або два рецепти, які вже давно передаються у вашій родині.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Навіщо починати рік, тримаючи щось із собою? Січень ідеально підходить для щирих розмов із друзями та родиною.

Повернувшись додому на цілий день, спробуйте зіграти в гру «21 питання», щоб краще дізнатися свою другу половинку, або подивіться фільм «Не дивись нагору» і розкажіть, як вам сподобався фільм.

Стрілець

(22 листопада - 21 грудня)

Не витрачайте більше, ніж у вас є, Стрілець.

Навіщо так старанно працювати весь рік, якщо ви не можете насолодитися кількома приємними речами, використовуючи те, що ви заробили?

це чудовий день для онлайн-покупок, огляду річних фінансових звітів та постановки цілей на майбутнє.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Настав час відчути себе комфортно у власній шкурі.

Краще зрозумійте, чого ви хочете і чого потребуєте свого життя. Налаштуйтеся на свій внутрішній голос та уважно слухайте, щоб знати, куди спрямувати свій час та енергію.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Місяць входить у знак зодіаку Козеріг, ваш сектор прихованих ворогів. Кому ви довіряєте, Водолію?

У вас може бути багато шанувальників, але чи помічали ви хоч одного, хто б вам заздрив?

Постарайтеся цього року звільнити менше місця для людей, які не приносять жодної цінності у ваше життя, а натомість висмоктують із вас усю енергію.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Яке ваше суспільне життя, Риби?

Оскільки новий рік знову розпочався зі сплеску пандемії, змініть свій соціальний календар, провівши кілька зустрічей по Skype або Zoom, щоб поспілкуватися з друзями та уникати багатолюдних місць, які ви не бажаєте відвідувати.

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