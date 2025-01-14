У разі ДТП потерпілий не буде змушений покривати частину збитків власними силами.

З січня 2025 року в Україні суттєво зросте розмір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності водіїв (автоцивілки).

Це рішення ухвалено для приведення страхових виплат у відповідність до реальних витрат, що зросли через подорожчання імпортних автозапчастин. До цього страхові ліміти залишалися незмінними протягом кількох років.

Нові ліміти виплати громадянам:

250 тис. грн за шкоду, завдану майну потерпілих (загальний максимум – 1,25 млн грн на одну подію).

500 тис. грн за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю (гранична сума – 5 млн грн на одну подію ).

Раніше встановлені ліміти були значно нижчими: 160 тис. грн за шкоду майну та 320 тис. грн за шкоду здоров'ю чи життю.

Головні нововведення

Однією з ключових змін стане скасування франшизи. У разі ДТП потерпілий не буде змушений покривати частину збитків власними силами. Якщо водій не винен у ДТП, його збитки компенсує страхова компанія, у якій він оформив поліс, а потім страхова звернеться за компенсацією до винуватця.

Водночас страховики отримують більше свободи при формуванні вартості полісів. Ціна залежить від низки факторів, зокрема:

стажу водія;

його віку;

історії ДТП.

Такі зміни роблять автострахування більш гнучким та справедливим, водночас забезпечуючи надійний рівень захисту для всіх учасників дорожнього руху.

Джерело: Телеграф

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