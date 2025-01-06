Навіть якщо ви не використовуєте газ, але підключені до газової мережі, доведеться платити за доставку газу.

З 1 січня 2025 року в Україні було здійснено перерахунок платіжок за доставку газу - зміни торкнулися всіх споживачів, і в деяких випадках вони можуть виявитися більшими.

Це стосується тих, хто збільшив своє споживання газу у період з жовтня 2023 року по вересень 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2021/2022.

Навіть якщо ви не використовуєте газ, але підключені до газової мережі, доведеться сплачувати за доставку газу. Якщо ж ви не оплатите цей рахунок добровільно, вам загрожує арешт рахунків.

Вартість доставки газу розраховується щомісяця, навіть якщо ви не споживаєте газ. Для цього використовується середнє місячне споживання, яке множиться на тариф вашого оператора газорозподільчої мережі (ГРМ). Тариф на доставку залежить від багатьох факторів, зокрема від довжини мережі, кількості абонентів, стану обладнання і рівня заробітної плати.

Наприклад, тарифи на доставку газу в Полтавській області в містах Кременчук і Гадяч значно відрізняються. Хоча планова потужність в Кременчуці майже в 14 разів більша, ніж в Гадячі, собівартість для Кременчукгаз у 3,7 рази вища, ніж у Гадячгаз. Через це тарифи на доставку газу в Кременчуці становлять 0,552 грн за кубометр, а в Гадячі — 2,388 грн. Таким чином, доставка газу в Гадячі коштує в 4,3 рази дорожче.

Обсяг споживання газу для розрахунку плати за доставку враховується за газовий рік (з жовтня по вересень). Наприклад, цього року розраховуватимуть плату за обсяги, спожиті з жовтня 2023 року по вересень 2024 року.

Є два основні випадки, коли можна переплатити за доставку газу. Перший — якщо ви не споживаєте газ, але не відключаєтеся від мережі. В такому разі вам нарахують плату лише за підключення. Щоб уникнути зайвих витрат, потрібно звернутися до оператора газорозподільчої мережі з заявою про відключення.

Другий випадок — коли ви не передаєте покази газового лічильника. Тоді оператор може розрахувати доставку за середніми показниками, що часто призводить до значних перевитрат у порівнянні з фактичним споживанням.

Джерело: OBOZ.UA.

Останні новини України:

Українців попередили про підвищення тарифу на воду: названо суму після можливого зростання.

Українцям приходять завищені платіжки за газ: відомо, чому це може статись.

В Україні діють одразу кілька тарифів на електроенергію: частина українців заплатить менше у грудні.