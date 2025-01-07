Жінка заявила, що не виконувала жодних операцій і не передавала свої дані стороннім особам.

Жителька Харкова звернулася до суду з позовом проти "Ощадбанку" після того, як з її депозитного рахунку без її згоди було списано 64 447 гривень.

Банк відмовився повертати кошти, посилаючись на внутрішні операції через систему "Ощад 24/7", йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

14 березня 2023 року жінка відкрила депозитний рахунок в "Ощадбанку" на суму 99 тисяч гривень під 11,2% річних. Депозит мав діяти три місяці з автоматичним продовженням.

Однак 13 червня банк списав із рахунку клієнтки 64 447 гривень. Жінка заявила, що не виконувала жодних операцій і не передавала свої дані стороннім особам. Вона звернулася до представників банку та поліції.

В "Ощадбанку" пояснили, що автоматичне продовження депозиту було скасоване 13 червня через систему "Ощад 24/7". Уже 15 червня, за словами представників банку, сума депозиту разом із відсотками повернулася на рахунок клієнтці. Однак того ж дня 64 тисячі гривень були перераховані на рахунок іншого банку — «Таксомбанку».

Банк наголосив, що не відповідає за операції, здійснені через систему "Ощад 24/7", якщо були використані облікові дані клієнта. Водночас у системі доступ можливий лише за кодом, надісланим на мобільний номер клієнта. Клієнтці порекомендували звертатися до отримувача переказу для повернення грошей.

Рішення суду

Суд встановив, що "Ощадбанк" порушив права клієнтки, списавши кошти без її згоди. Фінансова установа не надала достатніх доказів, які б спростували її заяву.

За рішенням суду "Ощадбанк" зобов'язаний повернути клієнтці 64 447 гривень.

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